Légumes laissés dans les champs | «C’est sûr que ç’aura une conséquence sur les prix»

«On a aujourd’hui une gauche très active au Québec. Mais quand c’est le temps d’aller ramasser des laitues dans les champs, ils sont où ce monde-là? Non, je ne fais pas de la démagogie. Je me souviens d’une époque où les jeunes Québécois partaient en Colombie-Britannique ramasser les récoltes de fruits et légumes dans la Vallée de l’Okanagan. Et ils revenaient les poches bourrées d’argent. Mais ici, il y a une crise qui s’appelle COVID et le premier ministre offre un peu plus d’argent… je comprends que c’est plus l’fun de rester à la maison et de jouer à des jeux vidéo et ramasser la PCU, mais où est notre solidarité comme peuple? Nourrir son peuple comme urgence sociale, me semble que c’est difficile de trouver mieux? »