Revue de presse | Andrew Scheer quitte avec fracas en réglant ses comptes

«Andrew Scheer a exprimé toute son amertume et son mépris pour ceux qui ont nui à sa carrière politique. Il a réglé ses comptes (...) Il a dénoncé les gens de gauche qu'on retrouve dans les médias et qu'on retrouve dans les universités, des profs, qui sont en train, dit-il, de faire une espèce de lavage de cerveau aux jeunes (...) On sentait la colère; ça n'a pas été très bien reçu par beaucoup de militants du parti conservateur.»