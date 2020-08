Confirmation de décès par la poste | «C'est vraiment pathétique l'état technologique au Québec»

« On a encore eu l'illustration des carences sur la transmission d'informations (...) On n'avait semble-t-il pas transmis l'information, que c'est une erreur; on a envoyé ça par la poste. C'est vraiment pathétique de voir l'état technologique du Québec. C'est peut-être dans une crise comme ça qu'on le mesure encore plus: l'utilisation de fax, d'envoyer des bilans par la poste, ça ne se peut pas de fonctionner de cette façon-là. »