Dénonciations de climat de travail toxique | «Il y a une différence entre les gestionnaires de carrière et les femmes-trophées!»

«Un certain féminisme né dans les années 60 raconte que les femmes sont des êtres de bonté et de lumière. Que les femmes ne gèrent pas comme les hommes et qu’elles ont plus d’empathie, d’ouverture et d’écoute. Et j’en passe… Hello, voici maintenant la réalité! Maintenant qu’il y a des femmes dans les postes de pouvoir, nous découvrons que les femmes sont des êtres humains comme les autres. Ça me réjouit, car de porter sur nos épaules la sainteté de l’humanité, ça n’intéresse aucune femme»