Enfants victimes de violence | «Au Québec, il n'y a personne d'imputable» -Paul Arcand

«La Commission arrive avec un rapport additionnel et conclut à des manquements, je cite, à toutes les étapes du processus clinique et légal visant à protéger la jeune victime (...) C'est un enfant qu'on a échappé et vous savez qu'au Québec, il n'y a personne d'imputable. C'est le système c'est le contexte, on a vu comment la bureaucratie a tenté de protéger les réputations. C'est bien important dans ces cas-là pour la DPJ, c'est de se protéger. C'est toujours la même chose, c'est ça qui devient frustrant.»