Manifestation anti-masque à Montréal | «C’est un mouvement marginal» - Luc Ferrandez

«C’est sûr qu’un chef de pupitre dans un média, s’il y a une manifestation, la réaction normale c’est de couvrir ça. Mais quand on arrive devant des phénomènes nouveaux comme des gens qui se rassemblent pour manifester contre le port du masque parce que ça représenterait une atteinte aux droits fondamentaux de chaque citoyen à une liberté absolue et totale, je ne sais pas si on se pose les bonnes questions avant d’envoyer des journalistes couvrir ça. J’ai des malaises quand on tend le micro de la société d’État à des personnalités qui déblatèrent leur point de vue. Est-ce qu’on vient de balancer dans le spectacle et on n’est plus dans l’information?»