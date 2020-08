John F. Kennedy aurait été favorable à l’indépendance du Québec

«Je ne savais pas ça, mais Kennedy pour entrer au Sénat avait besoin de tous les votes du Massachusetts, dont ceux des Franco-Américains qui sont des descendants québécois. Et généralement, ils votaient républicains. Et le gars qui était la figure dominante de la communauté, c’était le curé, le père Armand Morissette qui était un gaulliste. Et il était déjà pour l’indépendance du Québec, ce qui était extrêmement rare dans les années 1950. Et donc, c’est le premier contact que Kennedy a avec le concept d’indépendance du Québec. Donc, en privé, à au moins deux reprises, il a signalé qu’il était favorable à l’idée de l’indépendance pour le Québec. Il n’en aurait pas fait une politique présidentielle»