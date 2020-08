On jase de tout, sauf de politique | «Je me suis impliqué très jeune dans ma communauté» - Ghislain Picard

«J’ai longtemps travaillé en communication. Je me suis impliqué très jeune dans ma communauté à propos de projets de nature culturelle. Mon intérêt pour l’Assemblée s’est forgé au fil des années. En communication, j’ai touché à tout; je me suis intéressé à tout. Je me suis penché sur les origines de mon peuple innu, mais aussi sur celles des autres nations. Mon arrivée à l’Assemblée a été une transition assez naturelle.»