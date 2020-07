La cause opposant Mike Ward à Jérémy Gabriel sera entendue en Cour suprême

La Cour suprême du Canada accepte d'entendre la cause opposant l'humoriste Mike Ward au chanteur Jérémy Gabriel.

Mike Ward s'est tourné vers le plus haut tribunal du pays quand la Cour d'appel a confirmé, l'automne dernier, la décision du Tribunal des droits de la personne de le condamner à payer 35 000 dollars à Jérémy Gabriel.

Un an avant d'être entendus?

La décision avait été rendue en raison des propos discriminatoires sur son handicap tenus durant ses spectacles.

L'avocat de l'humoriste, Me Julius Grey, se dit soulagé de pouvoir se faire entendre par la Cour suprême, estimant toutefois qu'il pourrait s'écouler jusqu'à un an avant que la cause soit entendue.