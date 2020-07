Où sont les employés promis par la Croix-Rouge après le départ des militaires des CHSLD?

« Nous ne prenons pas l’initiative de débarquer dans les établissements. On nous assigne des endroits. Je ne dirais pas qu’on manque de demandes, mais à ce jour, ce sont les endroits où on nous a demandé d'aller. On pense que ça va s'accélérer dans les prochaines semaines (...) Les besoins et les assignations nous viennent du gouvernement du Québec. Là où on nous dit que les besoins sont, c'est là où on va. »