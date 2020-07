Revue de presse | Un rapport de Dominique Savoie détaille les ratés de la Santé à Montréal

«La plupart des PDG des CIUSSS ont affirmé que certaines décisions ont été prises par les autorités sans que quiconque soit assuré au préalable de la faisabilité de leur application (...) C'est bien beau d'arriver et dire: voici ce qu'on va faire, cette situation est intolérable et on va régler ça maintenant. Il faut qu'une fois que tu aies dit ça, il faut qu'en dessous la machine suive et soit capable d'appliquer ce que tu es en train de dire (...) Quand Mme McCann nous disait: oui on va régler ça. Finalement, on se rend compte que ce n'était pas aussi facile à faire qu'à dire.»