Action québécoise contre Facebook | «C’est David contre Goliath, mais on estime avoir une action très intéressante»

« Avec tout le pouvoir que Facebook a dans notre société moderne, ça vient avec une responsabilité et on demande aux tribunaux d’encadrer cette responsabilité-là (...) On a vraiment besoin d’établir un régime clair, qui s’appuie sur la nature du statut de Facebook et leur degré de responsabilité civile surtout (...) C’est David contre Goliath, mais on estime qu’on a une action très intéressante qui mérite d’être débattue devant les tribunaux. »