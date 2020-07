L'édito de Jean-Luc Mongrain | « On n’a pas été chanceux avec les représentants de la Reine »

« Il y a des gens de sang royal, qui s’appellent Harry et Meghan, qui ne sont plus dans le giron de la royauté britannique. Ils ne veulent pas vivre ce genre de vie-là en tant qu’individu. L’Angleterre est à 6h de vol, a-t-on encore besoin d’un représentant de la Reine, ici, au Québec et à Ottawa? »