Affaire WE Charity | «Ce scandale est incroyable» - Luc Lavoie

«Ils sont chanceux que tout ça se passe à la fin juillet, pendant la pandémie, avec l’affaire Carpentier. Ce scandale est incroyable. Les deux frères Kielburger se sont bâti un petit empire. Le Festival du Jazz et celui des Francos sont conçus comme ça. Tu as d’un côté une fondation et de l’autre, une organisation qui offre des services exclusifs à la fondation. On a vu ici 10 millions de dollars venus de dons de charité qui ont été transférés dans la fortune des Kielburger, qui disaient eux, que c’était de l’investissement en achetant de l’immobilier»