Funérailles des petites Romy et Norah Carpentier | Entrevue avec celle qui va célébrer la cérémonie, Josée Masson

« Il faut essayer de nourrir la confiance et l'espoir (...) Il faut diminuer le plus de pitié possible et il faut y aller vraiment dans la confiance. Ils ne veulent pas être là aujourd'hui, ce n'est pas un choix, c'est imposé. Il ne faut pas essayer d'être le plus rassurant possible; ce n'est pas d'être consolés actuellement qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de commémorer la vie de Romy et de Norah. »