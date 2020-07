Revue de presse | Augmentation de 1 à 3% des cas positifs lors des tests de la COVID-19 au Québec

Un nouveau terme vient d'apparaître dans le cadre de la pandémie à la COVID-19 qui continue d'inquiéter au Canada.

«La fatigue du confinement», voilà le terme employé par des experts dans le quotidien canadien, Globe and Mail, pour expliquer l'abandon des mesures sanitaires par de plus en plus de jeunes.

Rappelons que le nombre de nouveaux cas est en progression au Québec et que c'est maintenant 3 % des tests qui se révèlent positifs contrairement à 1 % auparavant.