Affaire Maripier Morin | «Elle n’a pas tué personne, elle n’a pas torturé personne» - Lise Ravary

«Est-elle en train de nous dire : ‘’J’étais en train de perdre le contrôle de ma vie. Je veux aller en thérapie et je veux me rendre en main’’. Et c’est un peu ça qu’elle a dit et comment ça se fait que l’on continue de s’acharner sur elle? Ça va faire. On se retrouve dans une situation où potentiellement, Maripier Morin est victime d’une très grave injustice. C’est très cher payé pour une faute qui n’est pas du domaine de la grande criminalité»