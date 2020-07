Revue de presse | Port du masque obligatoire: «C'est quoi le problème?» -Louis Lacroix

« C'est la première fois qu'on sent vraiment qu'une mesure imposée par le gouvernement fait autant jaser et ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette mesure-là (...) Sur le site de la pétition, on dit: «une telle mesure brime nos droits et libertés», mais ce n'est pas vrai. Les avocats consultés au cours des derniers jours le démontrent: les libertés fondamentales des Canadiens sont protégées par la Charte des droits et libertés. Ces droits et libertés ne sont pas absolus. La Charte prévoit qu'il peut y avoir des circonstances où on va venir contrer les droits individuels pour protéger le droit collectif des gens à être en santé. »