Revue de presse | Port du masque obligatoire dans les lieux publics: «On hésite à l'annoncer tout de suite»

«Le port du masque, ce n'est pas pour tout de suite. L'écho que j'entends de source bien informée, on hésite à l'annoncer tout de suite. Le gouvernement ne veut pas imposer des limites tout dans un bloc et donner l'impression de confiner encore davantage les gens. On voulait étaler ça dans le temps, sauf qu'on s'est fait prendre de court par l'annonce de la mairesse Valérie Plante cette semaine.»