On a presque eu droit à des travaux sur St-Laurent le jour de la réouverture des terrasses

« Lundi, j'ai eu un appel me disant qu'il allait y avoir des travaux de planage sur le boulevard Saint-Laurent le jour où on ouvrait les terrasses. J'ai sauté au plafond et j'ai fait toutes les démarches pour qu'on aille ailleurs. On a tellement de travaux à faire... L'entrepreneur a bien d'autres choses à faire que de venir sur des rues commerçantes. »