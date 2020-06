Remaniement ministériel | «Une espèce de positionnement humaniste» - Vincent Graton

«Le remaniement, je le vois en termes marketing, comme une espèce de positionnement humaniste. En dépit de la COVID, le taux de satisfaction de la CAQ s’est maintenu assez haut grâce à la personnalité de M. Legault. Il faut donc que cette perception humaine du PM se poursuive et il faut que cette chaleur se déploie stratégiquement. Qui incarne le mieux le frète à la CAQ? C’est M. Jolin-Barrette. Je le trouve un peu tête à claques des fois. Avec Sonia Lebel au Conseil du trésor, on brise un peu le boy’s club économique de la CAQ et l’image un peu mononcle. M. Roberge est un peu dans la bouette. Les derniers mois n’ont pas été concluants pour lui. L’arrivée de madame McCann, ça va l’aider un peu. Donc, je vois l’arrivée de mesdames Lebel, Girault et McCann comme un portrait de femmes très humaines qui vont venir appuyer, sur le plan marketing, l’image du premier ministre»