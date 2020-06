Les Canadiens Spavor et Kovrig accusés formellement d'espionnage | «On sait à quel point la justice en Chine est biaisée par le politique»

«Ils sont détenus par les autorités chinoises depuis décembre 2018, dans des conditions assez difficiles. Quand on voit les conditions de détention dans lesquelles est détenue l’héritière de Huawei, à Vancouver, ça fait réfléchir : une immense maison, des gardes du corps et un petit bracelet pour la géolocaliser. Les Canadiens, eux, n’ont aucun que très peu de contacts avec l’extérieur. Même un avocat ou un diplomate. Selon les accusations, ils auraient espionné des secrets nationaux pour les transmettre de façon illégale à des entités hors de Chine. On sait à quel point la justice en Chine est biaisée par le politique. On peut bâtir des cas…»