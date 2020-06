Plan de relance économique de Montréal | «Il s’agit d’un effroyable pêle-mêle» - Luc Ferrandez

«22 M$ pour une ville de la taille de Montréal. C’est quand même la deuxième ville en importance au Canada, première au Québec. Me semble que ça ressemble plus d’un budget pour s’acheter des bonbons à la cenne que pour repartir l’économie de Montréal. On est dans les petites et multiples ambitions et donc, rapidement, ça devient une cacophonie. Et avec des incongruités!»