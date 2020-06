Revue de presse | Pandémie, nouvelles «accusations» contre André Boisclair et le Canada giflé par l'ONU

Plusieurs grands dossiers étaient au coeur de la revue de presse de Paul Arcand, jeudi : la pandémie, de nouvelles «accusations» contre André Boisclair et le Canada ignoré par l’ONU: une gifle pour Justin Trudeau qui est pire que celle essuyée sous Stephen Harper.

« Le décloisonnement et le déconfinement se font à vive allure au Québec », lançait d'abord l'animateur matinal du 98.5, spécifiant que certains experts trouvent que « ça va trop vite alors que d'autres estiment que c'est la bonne route à prendre parce que les gens sont rendus là. »

Paul Arcand soulignait le niveau élevé de préoccupation du taux d'occupation dans les hôpitaux et de la transmission toujours présente du virus au Québec; comment s'en protéger et comment continuer de tester une population qui n'a plus nécessairement envie de se prêter à ce dépistage.