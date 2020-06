Enquête publique sur les décès en CHSLD | «Ça va être un exercice d’autoflagellation immensément douloureux»

«D’une part, il faut que la lumière soit faite. Donc, je me réjouis de cet aspect. Mais d’autre part, ça va être un exercice d’autoflagellation qui va être immensément douloureux et qui à bien des égards va être injuste parce que c’est facile, 15 mois plus tard, d’analyser une difficile décision. Mais quand tu as 30 secondes pour la prendre… Je ne veux pas défendre ou condamner personne, mais cette enquête va être incroyable»