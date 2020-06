Plan du ministre Roberge pour un retour à l’école pour tous dès l’automne | «Il n’a pas de marge de manœuvre à l’erreur»

«Ça me semble concret, mais il n’a pas de marge de manœuvre à l’erreur. Il y a trop eu de cafouillages et d’erreurs. Il y a eu des confusions massives un peu partout dans le réseau. Chaque fois les directions d’école ont eu besoin de s’adapter. Il a réussi à épuiser tout le monde. En fait, ce n’est pas lui personnellement, mais le manque de communication entre le premier ministre et le ministre de l’Éducation. Comment ça se fait que le ministre de l’Éducation apprenne à la télévision qu’on va envoyer des trousses obligatoires? Je n’arrive pas à comprendre et c’est inacceptable»