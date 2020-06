Revue de presse | Distanciation : «Ça fait des consignes un peu confuses»

«Sérieusement, c'est un peu complexe; c'est surtout que ça sème la confusion (...) Ce n'est pas simple à retenir. Là ou c'est encore plus compliqué à suivre, c'est de ne pas imposer le port du masque dans des endroits clos comme le transport en commun (...) Je prends le métro, on ne te l'impose pas on te le recommande fortement. Tu as des gestionnaires d'immeubles qui peuvent l'imposer. Dans certains magasins, on l'impose; dans d'autres on ne le fait pas pantoute. Ça fait des consignes un peu confuses.»