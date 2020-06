Revue de presse | «Durant sa carrière de politicien, André Boisclair aurait pu être victime de chantage du crime organisé»

«Il y a deux volets à cette histoire. D’abord, l’époque de la politique et le monde crime organisé. C’est extrêmement dangereux quand une personne est chef d’une formation politique (le Parti québécois). Il aurait pu être victime de chantage du crime organisé. Il est possible que la mafia ou les motards aient identifié sa faiblesse (gestes violents ou la consommation de drogue) pour le faire chanter. Le second volet concerne cette période des dernières années où il menait des pratiques sexuelles très violentes, voire dégueulasses. Finalement, quelqu’un a porté plainte… Les présumés gestes posés par André Boisclair qui sont rendus publics ont éveillé chez certaines personnes impliquées auparavant une envie de dénonciation.»