Fuite de vos données personnelles | «Desjardins se cache derrière la loi» -Paul Arcand dans sa revue de presse

« Ça fait plus d'un an et on a des noms, trois noms au minimum, qui circulent sans que ces gens-là soient accusés, ce qui est quand même plutôt rare. Ce qu'on comprend, c'est que Desjardins se cache et là je sais qu'ils vont m'envoyer une mise en demeure, je m'en sacre, Desjardins se cache derrière la loi (...) Desjardins protège son image. Desjardins est obsédé par l'image (...) On comprend que c'est gênant pour Desjardins. »