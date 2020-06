Projet de loi 61 | «Faut s’attendre à ce qu’il y ait de la corruption» - Luc Ferrandez

Luc Ferrandez a joint sa voix à d’autres critiques du projet de loi 61 du gouvernement Legault qui vise à accélérer la relance économique du Québec.

Plus tôt au micro de Paul Arcand, l'ancien inspecteur général de la ville de Montréal et ancien procureur de la Commission Charbonneau, Me Denis Gallant, a fait part de ses inquiétudes.

Puis, ce fut au tour de Luc Ferrandez de déplorer que le gouvernement Legault veuille sauter des étapes dans l’attribution de gros contrats.