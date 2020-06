Revue de presse | Estimations : « Le mystère des Transports se trompe une fois sur deux »

«Ce qu'elle dit Mme Leclerc, c'est qu'il y a un manque de rigueur dans les estimations des travaux. Pas un cas une fois de temps en temps, une fois sur deux! (...) C'est pour ça qu'on se retrouve avec des dépassements de coûts. Pour 1260 contrats, les fonctionnaires se sont retrouvés avec des dépassements de 250 millions (...) Tout ça arrive avec la volonté du gouvernement de repartir l'économie avec des investissements massifs (...) Constructions d'écoles, constructions de maisons des aînés, de routes, on veut accélérer des travaux qui étaient déjà programmés. Vous imaginez les milliards qui vont être investis plus rapidement que prévu et la tentation de certains d'arranger les affaires, d'engraisser quelques-uns et de profiter des contrats, de profiter de la manne.»