Un Québécois obtient le titre d'enseignant de l'année en Suède

«Je me suis beaucoup inspiré de ce qui se passe en Asie et ici de nos voisins finlandais et utilisé beaucoup de matériel qui vient de la Corée du Sud. Ça porte fruits parce que les élèves apprennent vraiment bien de cette façon-là. Pour enseigner la technologie, l'approche active c'est la meilleure parce que c'est la façon d'apprendre qui est la plus durable. Faire quelque chose de ses mains, on va s'en souvenir toute notre vie. »