Racisme au Québec | Le ministre Lionel Carmant témoigne

«Contrairement aux États-Unis, ici au Québec, je n’ai jamais eu l’impression que les autres se croyaient supérieurs à moi. Mais j’ai vécu l’impression d’être différent. Et ça, ça peut changer. Plus on en parle, plus les gens vont évoluer. Ces petits commentaires irritants, on est capable de les faire disparaître au Québec, car ici, on peut s’en parler calmement»