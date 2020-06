Camps pédagogiques pour élèves en difficulté | Bonne idée?

«Dans le contexte actuel, on est plusieurs à émettre que le taux de décrochage va augmenter au secondaire et que le taux de diplomation des élèves en difficulté va diminuer. On sait que ces camps pédagogiques s’appliquent dans quelques régions du Québec et la recherche supporte ça. Donc, il y aurait probablement une plus-value au moins d’offrir 3 semaines et si possible, d’autres activités durant l’été avec des jeunes qui sont plus vulnérables.