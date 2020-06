Avance de 2,2 milliards $ d'Ottawa | Situation intenable pour les villes

«À mon avis, la chicane est pognée et on va manger une volée! Parce que le fédéral a annoncé 56 programmes d’aide aux entreprises, institutions et citoyens totalisant 150 milliards de dollars depuis le début de la crise. Et là, on propose un devancement de 2,2 milliards. Pourquoi pas une réaction plus forte du fédéral? Parce que c’est une prérogative provinciale et le fédéral ne veut pas investir sans condition. Et le provincial ne voudra pas de condition. Si le provincial met de l’argent, il va vouloir que les municipalités commencent par faire des rationalisations et les municipalités ne savent encore dans quoi couper. C’est un jeu à trois et le diable est pogné»