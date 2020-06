Revue de presse | «C'est très différent par rapport à d'autres crises aux États-Unis»

«C'est très différent par rapport à d'autres crises (...) De voir autant de Noirs qui descendent dans la rue et qui protestent, mais également des Blancs et d'autres communautés qui disent: c'est assez. C'est un meurtre, le geste posé, il faut l'appeler clairement et ne pas tomber dans le politiquement correct. C'est un meurtre, ce policier-là a tué Floyd. Les policiers à qui je parle me disent que même aux États-Unis ce n'est pas une pratique de mettre une pression avec le genou sur le cou de quelqu'un, surtout quand cette personne est menottée et pendant aussi longtemps. Et cela n'a pas de sens de voir les autres policiers ne pas intervenir.»