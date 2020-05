Jean-Luc Mongrain au 98.5 cet été

Jean-Luc Mongrain n’a plus besoin de présentation. Chef d’antenne et commentateur de l’actualité, il a débuté sa carrière à la radio de Sherbrooke, il y a plus de 40 ans.

Il a passé plus de 10 ans sur les ondes de TQS comme chef du bulletin de nouvelles où il a instauré une nouvelle façon de faire qui en a inspiré plusieurs. Après quelques années chez LCN, il laisse le petit écran pour se consacrer à d’autres projets.

Il revient en force sur les réseaux sociaux au printemps 2020 avec des millions de visionnements sur sa vision de la crise que nous traversons présentement.



Dan Bigras de retour



L’émission Mongrain sera en ondes dès le 22 juin qui coïncidera avec l’arrivée des émissions estivale de la grille du 98.5.

Louis Lacroix prendra la relève de l’émission du matin tandis que Dan Bigras sera en ondes pour un 2eété de 10 h à midi.

Marie-Claude Lavallée, habituée de la station, sera en ondes tous les jours dès 15 h tandis que Paul Houde sera fidèle au rendez-vous tous les week-ends.