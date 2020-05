Coronavirus | Le résumé du mardi 26 mai

Voici les sujets qui ont retenu l’attention en ce mardi 26 mai 2020.

Bilan du coronavirus au Québec

Le Québec déplore 70 nouveaux décès, pour un total de 4139.

Déconfinement au Québec

Réouvertures des magasins | Premier bilan à l'aube du retour en centres d'achats

Port du couvre-visage | Bien qu’elle veuille suivre les consignes de la santé publique, Lise Ravary admet qu’elle s’habitue difficilement au port du couvre-visage en raison de ses allergies.

Crise et chaleur accablante dans les CHSLD

Paul Arcand en a de nouveau parlé dans sa revue de presse. «Des aires de fraîcheur? Ça veut dire déplacer des malades».

Bernard Drainville aussi : «La canicule a le temps de passer quatre fois avant que les décisions ne soient prises»

Ajout de ventilateurs et climatiseurs en CHSLD | Le Dr Weiss y voit-il un danger de propager la COVID?

La grande région de Montréal va connaître sa première vague de chaleur en 2020. «Pas de répit avant la nuit de vendredi à samedi» -Alexandre Parent, météorologue

Pour ou contre une commission d’enquête? Paul Arcand et les commissaires Alexandre Taillefer et Luc Ferrandez disent ce qu’ils en pensent.



Coronavirus et économie

Pierre-Yves McSween estime qu'il est plus que temps de serrer la vis à des fraudes évidentes reliées aux paiements de la Prestation canadienne d'urgence.

Négociations dans la fonction publique | Voici les offres salariales du gouvernement Legault à ses employés

Faits divers

Histoire incroyable | Une jeune femme de Longueuil disparue depuis deux ans est retrouvée.

Insolite

Course au vaccin anti-COVID-19 | Une entreprise québécoise victime d’espionnage?

Bien mérité!

C’est au tour de François Legault de se faire parler d’amour!

Hockey de la LNH

Le Canadien de Montréal affrontera les Penguins de Pittsburgh lors de la ronde des qualifications en vue de l'obtention de la Coupe Stanley.

Le commissaire Gary Bettman a annoncé mardi les détails du plan de retour au jeu des équipes de la LNH. La saison 2019-20 est terminée, place aux séries!