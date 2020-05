Climatisation dans les CHSLD | «Des aires de fraîcheur? Ça veut dire déplacer des malades»

L'animateur Paul Arcand résumait, mardi matin, le fait qu'il qu'il n'y a «pas de directives claires, qu'on laisse aux gestionnaires de centres de longue durée si on peut utiliser des ventilateurs» pour rafraîchir les usagers et le personnel dans les CHSLD.

Alors qu'on amorce un 72 heures de chaleur intense au Québec, Paul Arcand déplorait aussi que, bon an mal an, on s'occupe du confort des bénéficiaires à la dernière minute.