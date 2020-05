Coronavirus | Le résumé du lundi 25 mai

Voici les sujets qui ont retenu l’attention en ce lundi 25 mai 2020.

Bilan du coronavirus au Québec

Le Québec passe le cap des 4000 décès.

Déconfinement au Québec

PRIMEUR | Un professeur du primaire à Saint-Sauveur atteint de la COVID-19

Le gouvernement Legault a annoncé que les centre d’achat situés en région pourront rouvrir dès le 1er juin.

Après plus de deux mois de fermeture, les commerces de la grande région de Montréal ont pu ouvrir, du moins ceux ayant un accès extérieur. La journaliste de Cogeco Nouvelles, Sabrina Rivest était sur place.

Les restaurateurs sont toujours en attente pour une date en vue d'une réouverture des établissements. Et selon Antonin Mousseau-Rivard, le visage de la restauration montréalaise ne changera pas à long terme.

Annonces de la ministre de la Culture | «Ce qui nous a vraiment insultés, c’est qu’il n’y a pas de plan» - Serge Denoncourt

Demandeurs d’asile dans les CHSLD

Québec cherche une solution pour aider les demandeurs d’asile qui travaillent dans les CHSLD depuis le début de la pandémie de la COVID-19. «Une façon de leur dire merci», a dit François Legault.

Chaleur accablante et CHSLD

Le ministère de la Santé et des Services Sociaux va devancer son plan pour mieux rafraîchir les aînés en CHSLD.

Paul Arcand en a d’ailleurs parlé dans sa revue de presse. «En soins de longue durée, sans air climatisé et confiné...»

Bernard Drainville se demandait aussi comment les autorités allaient pouvoir faire face à cette vague de chaleur qui s’annonce.

Coronavirus et économie

Au chapitre des finances personnelles, la crise amène d'autre type de jonglerie et de pirouettes pour l'investisseur et l'épargnant québécois. Les explications de Pierre Yves McSween.

Communications épicènes à Montréal

La volonté de l’administration Plante de faire adopter un règlement pour former les élus et employés à la communication non genrée suscite énormément de réactions. «C’est tellement niaiseux que c’est gênant» - Luc Lavoie

Exploit incroyable

Michel Thiboutot a sauvé 9 personnes de la noyade au cours de sa vie. Écoutez son témoignage bouleversant au micro de Bernard Drainville.

Faits divers

Autre incendie d’une tour de télécommunications, cette fois à Montréal. Les explications de Marie-Laurence Delainey.

Accident tragique et drame familial épouvantable à Saint-Eustache

Meurtre de Daphné Huard-Boudreault | La coroner recommande davantage de formation des policiers en matière de violence conjugale.

Paul Arcand prend des nouvelles de …

L’invité de Paul Arcand, lundi, était l’animateur de Tout le Monde En Parle, Guy A. Lepage.