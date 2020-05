Communications épicènes à Montréal | «C’est tellement niaiseux que c’est gênant» - Luc Lavoie

«Sur les 3184 pages de documents en vue du Conseil municipal, il y en a une dizaine qui sont basées sur la modernisation de la langue pour laisser une place équivalente au féminin et masculin. Et ma compréhension, c’est que ça va être du tamponnage. On ne discutera pas de ça pendant deux heures et demie, car ç’a déjà été fait. Et donc, il y a une gang de fonctionnaires qui attendent l’adoption de ce règlement pour passer à l’action et mettre en place les mesures requises. Sérieusement, je lis l’agenda de la ville et je ne peux pas m’empêcher de dire qu’il y a beaucoup de place pour l’économie et les stratégies COVID, mais il y a aussi d’autres dossiers qui doivent avancer»