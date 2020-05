Réouverture réussie des magasins à Montréal | À quand les boutiques des centres d'achats?

«Je pense qu'un centre d'achats est un endroit extrêmement sécuritaire, des passages extrêmement larges, des gardiens de sécurité, des équipes de maintenance et de ménage permanents. Ce qu'on fait sur la rue, on peut le faire à l'intérieur d'un centre d'achats. Pour l'instant on va apprécier le moment que l'on a des commerces dans les rues. Pour le reste du Canada, ça va très bien. Ça fait trois semaines que je suis ouvert au Manitoba, deux semaines en Alberta et je n'ai pas eu de cas. Les gens sont respectueux.»