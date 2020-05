Revue de presse | Vague de trois jours de grande chaleur: «En soins de longue durée, sans air climatisé et confiné...»

Une vague de chaleur avec trois journées au-dessus de 30 degrés est au menu de ce début de semaine.

«Imaginez-vous en soin de longue durée, sans air climatisé et confiné avec très peu de sources de fraîcheur», se disait Paul Arcand en pensant aux nombreuses personnes âgées au Québec qui seront prises dans cette situation.

Depuis le temps qu'on parle de la fameuse climatisation, je me demande si c'est resté au stade des discours et phrases creuses, d'une stratégie fumeuse, dont on connait peu de détails.»

Pendant ce temps, on déplorait un quatrième décès chez les préposés aux bénéficiaires; un père de famille de quatre enfants qui était aux soins intensifs depuis plus d'un mois.