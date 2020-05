Coronavirus | le résumé du jeudi 21 mai

Voici les sujets qui ont retenu l’attention en ce jeudi 21 mai 2020.

Déconfinement au Québec

Bonne nouvelle pour les enfants et les parents! Les camps de jours seront ouverts dès le 22 juin partout au Québec.

Même si le Québec se déconfine progressivement, il faut absolument continuer de suivre les consignes sanitaires. «La crise n’est pas terminée» - François Legault

«L’immunité collective, on est probablement encore loin de cela», a dit le Dr Weiss au micro de Paul Arcand.

En attente du déconfinement | Les propriétaires de camping et de pourvoiries s'impatientent.

Bernard Drainville a également parlé de l’impatience des campeurs, pêcheurs, chasseurs et plaisanciers.

Retour en classe cet automne

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur planche maintenant sur un retour en classe pour tous les élèves. Écoutez l’entrevue de Patrick Lagacé avec le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Laval, nouvel épicentre de la crise québécoise

On a beaucoup fait état de la situation précaire de Montréal dans la propagation du coronavirus. Mais à Laval, la situation y est tout aussi critique.

Coronavirus et économie

Des «frais COVID» chez le dentiste? | «À quoi sert l'Ordre professionnel s'il ne peut pas mettre au moins quelques balises? - Paul Arcand

Fruits et légumes en temps de pandémie | «Il faut emmagasiner des produits locaux pour passer l'hiver»

Pierre-Yves McSween continue de rassurer investisseurs et épargnants en prônant la patience depuis le début de la crise de la COVID-19.

Dans sa revue de presse, Paul Arcand a réservé ses plus sévères critiques au monde de l'aviation commerciale canadienne. «Les compagnies aériennes sont dégueulasses; il faut botter le derrière à ces entreprises»

Insolite/Théories du complot

Il n’y a pas qu’aux États-Unis que les complotistes soutiennent que la pandémie de la COVID-19 a été inventée par les autorités au pouvoir. Des milliers de Québécois partagent aussi ces croyances.

Coronavirus et faits divers

Dans sa chronique, Marie-Laurence Delainey a révélé que les policiers du Québec ont distribué pour plus d’un million de dollars de constats en lien avec la pandémie au cours des premières semaines de la crise.

Paul Arcand prend des nouvelles de …

L’invité de Paul Arcand, jeudi, était le chanteur-musicien Roch Voisine qui a profité de la pandémie et du confinement pour former un nouveau groupe musical, The Silver Foxes. À voir et écouter!