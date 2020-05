Fruits et légumes en temps de pandémie | «Il faut emmagasiner des produits locaux pour passer l'hiver»

La COVID-19 crée des défis différents cette année pour les maraîchers avec la mise en place de mesures de protection et de distanciation physique pour la clientèle.

Paul Arcand en a discuté avec le co-propriétaire du Potager Mont-Rouge, une entreprise située à Rougemont qui fait partie des meubles au Marché Jean-Talon depuis 1960.

Autant chez la direction que pour les employés, on ressent une lourdeur dans les opérations et une certaine anxiété à cause des changements des accès au marché.