Remettre le couvercle sur Montréal? | «On va le savoir dans 2 semaines» -Paul Arcand

«Est-ce que le réseau de la Santé, le réseau des hôpitaux est capable de tenir? C'est stable, ça va mieux, mais ce n'est pas sous contrôle total à Montréal. On n'est pas comme ailleurs au Québec. Un soubresaut pourrait mettre beaucoup de pression sur le réseau et forcer le gouvernement possiblement à refermer le couvercle sur Montréal. On va le savoir dans deux semaines environ.»