Manifestation anti-déconfinement | «Je n’ai pas beaucoup de respect pour les gens qui valorisent l’ignorance»

«Les gens ont trop peur. On a trop fait peur aux gens. Les gens sont traumatisés chez eux, ils ne veulent pas parler à personne. Les grands médias nous parlent avec un discours qui est hors proportion. Il faut juste être modéré. On est en train de tuer les gens qui ne sortent plus. Ce sont les médias qui sont en train de les tuer. Ce n’est pas le virus. Il faut faire la part des choses. On est en train de tuer la cohésion sociale, d’aimer notre prochain, de lui donner un câlin»