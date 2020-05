Revue de presse | «Je serais probablement capable de faire un masque moi-même» -Paul Arcand

«Je le répète jour après jour. Je ne comprends pas pourquoi c'est si compliqué de rendre ça obligatoire. Je n'ai pas compris trop trop l'explication légale qui a été donnée (...) Des gens disent que les masques coûtent un peu d'argent et des gens n'ont pas les moyens de se les payer. Ça ne peut pas être ce genre d'arguments-là. levous avez quand même Il y a des explications sur YouTube et moi-même je serais en mesure de me faire un masque. »