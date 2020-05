Masque obligatoire dans les transports publics | «À Montréal, on a la chienne, un sujet tabou, on ne parle pas de ça»

«Je trouve complètement aberrant cette espèce de côté frileux des autorités au sujet du métro et des autobus. En France, on a déconfiné avec un plan précis pour le métro (...) C'est quoi l'idée, c'est quoi la peur de dire: ''j'impose ça''. En quoi ça enlève des droits? T'as le choix, tu ne veux pas porter le masque, ben tu ne prends pas le métro, tu ne prends pas l'autobus (...) À Montréal, on a la chienne. C'est un sujet tabou. On ne parle pas de ça.»