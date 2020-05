Pandémie | «On se rend compte de l'impact des iniquités» -Alexandre Taillefer

« L’espérance de vie dans certains quartiers de Montréal est de neuf ans inférieure à celle d’autres quartiers. À New York, les quartiers les plus touchés, ce n’est pas Manhattan. C’est le Bronx, c’est Queens. À Detroit, c’est 14 % des afros-américains qui sont touchés et ils représentent 40 pour cent des décès. »